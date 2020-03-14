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Кабмін прийняв рішення про екстрену евакуацію українців з Італії

Новини » Політика     14.03.2020 - 13:54
Кабмін прийняв рішення про екстрену евакуацію українців з Італії
Фото: засідання Кабміну kmu.gov.ua)

Уряд доручив організувати екстрену евакуацію українців з Італії через поширення коронавіруса

Уряд України на позачерговому засіданні Кабінетах міністрів прийняв рішення про екстрену евакуацію українців з Італії через поширення коронавіруса. Про це повідомляє прес-служба Кабміну.

Евакуація українських громадян планується найближчим часом.

"Уряд доручив Міністерству інфраструктури спільно з Міністерством охорони здоров'я, Міністерство закордонних справ україни і Міністерством внутрішніх справ забезпечити невідкладну евакуацію громадян України із зони спалаху гострої респіраторної хвороби COVID-19 в Італійській Республіці", - повідомили в уряді.

Також Кабмін обговорив процедуру вивезення українських громадян.

"Державна митна служба повинна буде оперативно оформити вантаж членів екіпажу і пасажирів літака, який буде здійснювати евакуацію. Державна прикордонна служба повинна забезпечити першочергове здійснення контролю під час перетину державного кордону", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, на засіданні Ради національної безпеки і оборони 13 березня ухвалили рішення про закриття кордону України з 16 березня на два тижні. Сьогодні, 14 березня, дане рішення розглядає на позачерговому засіданні Кабмін.

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