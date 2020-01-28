ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Гонконг обмежить транспортне сполучення з Китаєм через вірус

Новини » В світі     28.01.2020 - 16:31
Гонконг обмежить транспортне сполучення з Китаєм через вірус
Фото: Кері Лем (wikipedia.org)

Гонконг повністю скасує залізничне сполучення, а також скоротить кількість автобусних і авіарейсів

Уряд Гонконгу частково обмежить транспортне сполучення з материковою частиною Китаю, щоб скоротити поширення нового коронавіруса. Про це заявила глава Гонконгу Керрі Лем, передає BBC.

За її словами, буде в два рази скорочена кількість авіарейсів з Гонконгу на материкову частину Китаю, скоротиться кількість автобусних рейсів через кордон, а також повністю зупинено залізничне сполучення.

Обмеження почнуть діяти з 30 січня.

Нагадаємо, в результаті спалаху нового коронавіруса у Китаї померли вже 106 осіб ще 4515 людина є інфіковані.

У зв'язку з вірусом дев'ять країн заявили про плани евакуювати своїх громадян з Китаю. Зокрема про відповідні плани заявили Німеччина, Марокко, Франція, Японія, Іспанії, США, Канада, Росія та Нідерланди.

Також повідомлялося, що країни всього світу планують евакуювати дипломатичний персонал і приватних осіб з районів Китаю, уражених новим коронавірусом, який швидко поширюється.

Крім цього РБК-Україна писало, що у Шанхаї (Китай) вчені почали розробку мРНК-вакцини від коронавіруса, яку можна виготовити швидше, ніж звичайну. Госпіталь Дунфан при шанхайському університеті Тунцзі і китайська біотехнологічна компанія Stemirna затвердили проект по розробці вакцини.

МОЗ навів свіжі дані про ситуацію з коронавірусом у світі У США створили онлайн-карту поширення китайського коронавірусу
Новини України КитайвирусГонконг
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся