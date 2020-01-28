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Україна найближчими днями отримає набори для виявлення коронавіруса

Новини » Суспільство     28.01.2020 - 16:09
Україна найближчими днями отримає набори для виявлення коронавіруса
Фото: Ігор Кузин (РБК-Україна)

На сьогодні коронавірус в Україні планують виявляти методом виключення

На сьогодні Україна веде переговори про постачання наборів для виявлення нового коронавіруса. Про це на брифінгу заявив в.о. гендиректора Центру громадського здоров'я Ігор Кузин, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, в Україні на національному рівні розроблено діагностичний алгоритм, який дозволяє методом виключення виявити новий коронавірус. Для цього будуть використовувати референс-лабораторію, яку визначить Всесвітня організація охорони здоров'я.

"Зараз ведуться переговори щодо постачання до України певних наборів для виявлення та кількісного визначення РНК нового коронавірусу. Ми сподіваємося, що наступного тижня або через тиждень ми зможемо отримати такі набори та проводити діагностику на національному рівні у референс-лабораторії", - додав Кузін.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українська влада посилила санітарні підрозділи в аеропорту "Бориспіль". Крім того, щодо пасажирів, які прибувають рейсами з Китаю, будуть введені скринінгові анкети.

Раніше також стало відомо, що у США створили онлайн-карту поширення китайського коронавірусу. Випадки захворювання вже підтверджені як мінімум в 12 країнах - Таїланд, Японія, Південна Корея, США, В'єтнам, Малайзія, Непал, РФ, Франція, Австралія, Швейцарія, Німеччина.

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