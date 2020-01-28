РФ закриває кордон з Китаєм через коронавірус

Фото: прапори РФ і Китаю (fasleqtesad.com)

Пункти пропуску не працюватимуть до 7 лютого

Росія закриває пункти пропуску на кордоні з Китаєм в Хабаровському краї та Єврейській автономної області, які не будуть працювати до 7 лютого через ризики проникнення коронавірусу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Таким чином, будуть закриті три пункти пропуску.

"Змішані пункти пропуску "Лобэй" (суміжний - "Амурзет"), "Тунцзян" (суміжний - "Нижньоленінське") і "Жаохэ" (суміжний - "Покровка") готові відновити роботу з 7 лютого", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що МОЗ посилив санітарні підрозділи в аеропорту "Бориспіль". Крім того, щодо пасажирів, які прибувають рейсами з Китаю, будуть введені скринінгові анкети.

Також РБК-Україна писало, що у США створили онлайн-карту поширення китайського коронавірусу. Випадки захворювання вже підтверджені як мінімум в 12 країнах - Таїланд, Японія, Південна Корея, США, В'єтнам, Малайзія, Австралія, Швейцарія, Німеччина, Непал, РФ, Франція.

Крім цього, Україна в найближчі дні отримає набори для виявлення коронавірусу. Для цього будуть використовувати референс-лабораторію, яку визначить Всесвітня організація охорони здоров'я.