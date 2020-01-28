ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

РФ закриває кордон з Китаєм через коронавірус

Новини » В світі     28.01.2020 - 16:35
РФ закриває кордон з Китаєм через коронавірус
Фото: прапори РФ і Китаю (fasleqtesad.com)

Пункти пропуску не працюватимуть до 7 лютого

Росія закриває пункти пропуску на кордоні з Китаєм в Хабаровському краї та Єврейській автономної області, які не будуть працювати до 7 лютого через ризики проникнення коронавірусу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Таким чином, будуть закриті три пункти пропуску.

"Змішані пункти пропуску "Лобэй" (суміжний - "Амурзет"), "Тунцзян" (суміжний - "Нижньоленінське") і "Жаохэ" (суміжний - "Покровка") готові відновити роботу з 7 лютого", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що МОЗ посилив санітарні підрозділи в аеропорту "Бориспіль". Крім того, щодо пасажирів, які прибувають рейсами з Китаю, будуть введені скринінгові анкети.

Також РБК-Україна писало, що у США створили онлайн-карту поширення китайського коронавірусу. Випадки захворювання вже підтверджені як мінімум в 12 країнах - Таїланд, Японія, Південна Корея, США, В'єтнам, Малайзія, Австралія, Швейцарія, Німеччина, Непал, РФ, Франція.

Крім цього, Україна в найближчі дні отримає набори для виявлення коронавірусу. Для цього будуть використовувати референс-лабораторію, яку визначить Всесвітня організація охорони здоров'я.

Україна найближчими днями отримає набори для виявлення коронавіруса МОЗ посилив санітарні підрозділи в аеропорту "Бориспіль"
Новини України Російська ФедераціяКитайвирус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся