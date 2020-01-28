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У США створили онлайн-карту поширення китайського коронавірусу

Новини » В світі     28.01.2020 - 15:38
У США створили онлайн-карту поширення китайського коронавірусу
Ілюстративне фото (jyllands-posten.dk)

Випадки захворювання вже підтверджені як мінімум у 12 країнах

Дослідники центру системних наук та інженерії Університету Джонса Хопкінса (США) створили онлайн-карту поширення китайського коронавірусу 2019 nCoV у світі, інформація на якій регулярно оновлюється. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Gisanddata.

Як повідомляється, інформація про випадки захворювання коронавірусом збирається на основі даних Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), а також європейського, американського та китайського центрів по контролю і профілактиці захворювань.

Випадки захворювання вже підтверджені як мінімум в 12 країнах. Серед них - Таїланд, Японія, Південна Корея, США, В'єтнам, Малайзія, Непал, РФ, Франція, Австралія, Швейцарія, Німеччина.

В Україні станом на 27 січня не виявили жодного випадку захворювання коронавірусом 2019-nCoV.

РБК-Україна писало, що від спалаху коронавірусу померло 106 осіб, ще 4515 підтверджених випадків зараження пневмонією.

Крім цього, в китайському місті Тяньцзінь, де проживають 15 млн осіб, вводять один з механізмів військового стану через коронавірус.

Також повідомлялося, що в українському МЗС вивчають можливість евакуації українців з Китаю через вірус. Посольство в Китаї настійно рекомендує українцям виїхати з КНР.

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