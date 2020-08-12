Україна направила ноту протесту Росії з-за військових навчань у Криму

Фото: МЗС (РБК-Україна)

РФ проводить військові навчання в Криму з 10 серпня

Міністерство закордонних справ України направило до МЗС Росії ноту протесту через проведення військових навчань на території анексованого Криму. Навчання Чорноморського флоту РФ почалися в Криму 10 серпня.

Про це йдеться в заяві МЗС.

У МЗС вважають проведення навчань Росією черговим свідченням нехтування нормами і принципами міжнародного права, зокрема статуту ООН, резолюцій Генеральної Асамблеї ООН, а також чинного законодавства України.

"Організація згаданих військових навчань також є наочною ілюстрацією свідомих кроків Росії щодо ескалації напруженості в Азово-Чорноморському регіоні, що загрожує регіональної та європейської безпеки", - заявили в МЗС.

МЗС закликав Росію припинити дії, спрямовані проти суверенітету і територіальної цілісності України.

"Україна засуджує протиправну демонстрацію Російською Федерацією її "військової потужності", а також дії, спрямовані на подальшу мілітаризацію тимчасово окупованих нею територій Автономної Республіки Крим та міста Севастополь", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, наприкінці липня МЗС України направило Росії ноту протесту з-за проведення військового параду в окупованому Севастополі, яку російські дипломати повернули через кілька днів без відповіді.

Через кілька днів Україна направила ще одну ноту протесту Росії у зв'язку з незаконним перетином українського кордону черговим російським "гуманітарним конвоєм".