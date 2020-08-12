Украина направила ноту протеста России из-за военных учений в Крыму

Фото: МИД (РБК-Украина)

РФ проводит военные учения в Крыму с 10 августа

Министерство иностранных дел Украины направило в МИД России ноту протеста из-за проведения военных учений на территории аннексированного Крыма. Учения Черноморского флота РФ начались в Крыму 10 августа.

Об этом говорится в заявлении МИД.

В МИД считают проведение учений Россией очередным свидетельством пренебрежения нормами и принципами международного права, в том числе, устава ООН, резолюций Генеральной Ассамблеи ООН, а также действующего законодательства Украины.

"Организация упомянутых военных учений также является наглядной иллюстрацией сознательных шагов России по эскалации напряженности в Азово-Черноморском регионе, что угрожает региональной и европейской безопасности", - заявили в МИД.

МИД призвал Россию прекратить действия, направленные против суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Украина осуждает противоправную демонстрацию Российской Федерацией ее "военной мощи", а также действия, направленные на дальнейшую милитаризацию временно оккупированных ею территорий Автономной Республики Крым и города Севастополь", - говорится в заявлении.

Напомним, в конце июля МИД Украины направил России ноту протеста из-за проведения военного парада в оккупированном Севастополе, которую российские дипломаты вернули спустя несколько дней без ответа.

Спустя несколько дней Украина направила еще одну ноту протеста России в связи с незаконным пересечением украинской границы очередным российским "гуманитарным конвоем".