ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Украина направила ноту протеста России из-за военных учений в Крыму

Киев, Среда 12 августа 2020 14:59
Украина направила ноту протеста России из-за военных учений в Крыму
Фото: МИД (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

РФ проводит военные учения в Крыму с 10 августа

Министерство иностранных дел Украины направило в МИД России ноту протеста из-за проведения военных учений на территории аннексированного Крыма. Учения Черноморского флота РФ начались в Крыму 10 августа.

Об этом говорится в заявлении МИД.

В МИД считают проведение учений Россией очередным свидетельством пренебрежения нормами и принципами международного права, в том числе, устава ООН, резолюций Генеральной Ассамблеи ООН, а также действующего законодательства Украины.

"Организация упомянутых военных учений также является наглядной иллюстрацией сознательных шагов России по эскалации напряженности в Азово-Черноморском регионе, что угрожает региональной и европейской безопасности", - заявили в МИД.

МИД призвал Россию прекратить действия, направленные против суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Украина осуждает противоправную демонстрацию Российской Федерацией ее "военной мощи", а также действия, направленные на дальнейшую милитаризацию временно оккупированных ею территорий Автономной Республики Крым и города Севастополь", - говорится в заявлении.

Напомним, в конце июля МИД Украины направил России ноту протеста из-за проведения военного парада в оккупированном Севастополе, которую российские дипломаты вернули спустя несколько дней без ответа.

Спустя несколько дней Украина направила еще одну ноту протеста России в связи с незаконным пересечением украинской границы очередным российским "гуманитарным конвоем".

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Российская ФедерацияУкраинаКрымпротест
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь