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Парад у Криму: в МЗС відреагували на повернення РФ ноти протесту

Україна, Київ, Середа 29 липня 2020 23:30
Парад у Криму: в МЗС відреагували на повернення РФ ноти протесту
Фото: парад в окупованому Криму (facebook.com.rianru)
Автор: Артур Родивилов

У міністерстві назвали "страусячою поведінкою" дії російської дипломатії

Міністерство закордонних справ України прокоментувало повернення російським МЗС ноти протесту через проведення параду в окупованому Севастополі. Українські дипломати не здивовані жесту з боку РФ.

Про це повідомляє "Укрінформ".

У відомстві назвали це "страусячою поведінкою російської дипломатії - повернути документ, ніби й не було".

У МЗС також наголосили, що Росія має звикнути до того, що подібна поведінка не шкодить офіційної фіксації чергового правопорушення з метою його включення в поточні та майбутні справи щодо Росії у зв'язку з її тривалою збройною агресією проти України.

Нагадаємо, військовий парад відбувся у Севастополі 26 липня з нагоди Дня Військово-Морського флоту РФ. Його розцінили як чергове порушення російською стороною норм міжнародного права, в тому числі численних резолюцій Генеральної Асамблеї ООН, а також законодавства України.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Міністерство закордонних справ України направило Росії ноту протесту через проведення військового параду в окупованому Севастополі.

Пізніше у МЗС РФ заявили, що Росія має право організовувати на "своїй території" заходи на свій розсуд без узгодження з іноземними державами.

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