Україна заплатила 2 млрд доларів та пройшла пік платежів за держборгом

Фото: долари, євроі (прес-служба НБУ)

До кінця року за держборгом залишилося виплатити близько 1,6 млрд доларів

Міністерство фінансів України 1 вересня 2020 року погасило другу серію облігацій зовнішньої державної позики (ОЗДП). Облігації були випущені під час реструктуризації у 2015 році.

Про це повідомляє прес-служба Мінфіну.

За даними Мінфіну, загальна сума платежу становила понад 2 млрд доларів, в тому числі 1,69 млрд доларів погашення єврооблігацій та 0,40 млрд доларів процентних платежів за єврооблігаціями з терміном погашення в 2020-2027 роках.

"До кінця року залишок валютних платежів за державним боргом становить близько 1,6 млрд доларів", - йдеться в повідомленні.

Як нагадали у міністерстві, випуск ОЗДП із погашенням у 2020 році загальною номінальною сумою 1,78 млрд доларів було здійснено у 2015-16 роках із процентною ставкою 7,75% на рік. У 2017 році в рамках першої в історії активної операції з управління державним боргом Мінфін викупив 0,42 млрд доларів єврооблігацій.

У серпні 2020 року Мінфін здійснив дорозміщення ОЗДП із погашенням у 2020 році на суму 0,33 млрд доларів, які в повному обсязі були використані для завершення розрахунків за викупом на відкритому ринку державних деривативів (ВВП-варрантів), проведення якого стало можливим завдяки змінам внесеним в закон про державний бюджет України у квітні 2020 року.

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) оприлюднив календар планових платежів за зовнішньою заборгованістю перед нерезидентами в іноземній валюті. Згідно з планом, уряд, центральний банк, підприємства та банки за III квартал 2020 року мають виплатити 6,220 млрд доларів, з яких 589 млн доларів - борг Міжнародному валютному фонду (МВФ).

Як повідомляло РБК-Україна, згідно з прогнозом МВФ, зовнішній борг України зросте у 2020 році до 93,0 млрд доларів (з 78,8 млрд доларів у 2019 році), відношення держборгу до ВВП збільшиться до 65,4% (з 50,4% у 2019 році).