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УЄФА призначив бригаду арбітрів на матч відбору Євро-2020 Україна - Литва

Новини » Спорт    08.10.2019 - 13:53
УЄФА призначив бригаду арбітрів на матч відбору Євро-2020 Україна - Литва
Фото: Харальд Лехнер (oefb.at)

Поєдинок обслужать австрійські судді

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) призначив суддівську бригаду, яка працюватиме на матчі відбірного турніру Євро-2020 між збірними України та Литви. Про це повідомляє Українська асоціація футболу.

Команди на поле стадіону "Металіст" у Харкові 11 жовтня виведе суддівська бригада з Австрії на чолі з Харальдом Лехнером. На лініях йому допомагатимуть Андреас Хайденрайх та Максиміліан Колбич. Четвертий арбітр - Александер Харкам.

Поєдинок Україна - Литва розпочнеться о 21:45 за київським часом.

Нагадаємо, збірна України видала кращий за 20 років старт у кваліфікації.

Після п'яти турів відбору Євро-2020 "синьо-жовті" очолюють групу з 13 очками в активі. Команда Андрія Шевченка зіграла внічию з Португалією (0:0), розгромила Сербію (5:0) і Литву (3:0), а також двічі перемогла Люксембург (2:1, 1:0).

Дві національні збірні вже втратили шанси обігнати команду України у відбірковому турнірі на Євро-2020.

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