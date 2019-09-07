ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Збірна України розгромила Литву в матчі відбору Євро-2020

Новини » Спорт    07.09.2019 - 21:02
Збірна України розгромила Литву в матчі відбору Євро-2020
Фото: (ffu.ua)

Команда Шевченка зміцнила лідерство у відбірній групі

Збірна України розгромила команду Литви в матчі п'ятого туру відбіркового раунду на чемпіонат Європи-2020. Поєдинок у Вільнюсі завершився з рахунком 3:0.

Рахунок в матчі відкрив Олександр Зінченко вже на 7 хвилині, а потім через 20 хвилин Марлос забив дебютний м'яч у футболці національної збірної України. У другій половині зустрічі дальнім ударом з-за меж штрафного майданчика оформив розгром Руслан Малиновський.

Таким чином, збірна України здобула вже четверту перемогу в п'яти матчах відбору на Євро. Команда Шевченка набрала 13 очок і тепер випереджає що йде на другому місці Люксембург на 9 балів.

Зазначимо, це 6 поспіль зустріч, в якій національна команда не програє. Останній раз українці поступалися 16 листопада 2018 у матчі зі Словаччиною (1:4). Також збірна України продовжила серію перемог до 4 матчів - Люксембург (2:1), Сербія (5:0), Люксембург (1:0), Литва (3:0). Команда Шевченка мають в активі 3-матчеву серію без пропущених м'ячів.

Наступний матч у відборі Україна проведе 11 жовтня - в цей день "синьо-жовті" зустрінуться з Литвою в Харкові.

Нагадаємо, збірна України видала кращий за 20 років старт у кваліфікації.

До Ліги чемпіонів заявлено 12 футболістів збірної України Збірна України вперше зіграє у білій формі
Новини України Збірна УкраїниЛитваотборЄвро-2020
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся