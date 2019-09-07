Збірна України розгромила Литву в матчі відбору Євро-2020

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Команда Шевченка зміцнила лідерство у відбірній групі

Збірна України розгромила команду Литви в матчі п'ятого туру відбіркового раунду на чемпіонат Європи-2020. Поєдинок у Вільнюсі завершився з рахунком 3:0.

Рахунок в матчі відкрив Олександр Зінченко вже на 7 хвилині, а потім через 20 хвилин Марлос забив дебютний м'яч у футболці національної збірної України. У другій половині зустрічі дальнім ударом з-за меж штрафного майданчика оформив розгром Руслан Малиновський.

Таким чином, збірна України здобула вже четверту перемогу в п'яти матчах відбору на Євро. Команда Шевченка набрала 13 очок і тепер випереджає що йде на другому місці Люксембург на 9 балів.

Зазначимо, це 6 поспіль зустріч, в якій національна команда не програє. Останній раз українці поступалися 16 листопада 2018 у матчі зі Словаччиною (1:4). Також збірна України продовжила серію перемог до 4 матчів - Люксембург (2:1), Сербія (5:0), Люксембург (1:0), Литва (3:0). Команда Шевченка мають в активі 3-матчеву серію без пропущених м'ячів.

Наступний матч у відборі Україна проведе 11 жовтня - в цей день "синьо-жовті" зустрінуться з Литвою в Харкові.

Нагадаємо, збірна України видала кращий за 20 років старт у кваліфікації.