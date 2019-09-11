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Дві збірні втратили шанси обігнати Україну у відборі на Євро-2020

Новини » Спорт    11.09.2019 - 10:46
Дві збірні втратили шанси обігнати Україну у відборі на Євро-2020
Фото: Україна - Люксембург (ffu.ua)

Підопічним Шевченко ще потрібно набрати чотири очки

Дві національні збірні з футболу втратили шанси обігнати команду України у відбірковому турнірі на Євро-2020. Про це пише football.ua.

Після п'яти турів у збірної Литви лише один набраний бал. Навіть якщо команда виграє все три матчі, що залишилися, вона не зможе наздогнати за очками "синьо-жовтих", у яких 13 балів.

Збірна Люксембургу з чотирма пунктами має шанси наздогнати українців. Однак в разі рівності очок у справу вступлять особисті зустрічі, а Україна виграла обидва матчі проти Люксембурга.

Щоб гарантувати собі вихід на Євро-2020, підопічним Андрія Шевченка потрібно набрати чотири очки в останніх трьох поєдинках.

В наступному місяці збірна України зіграє вдома з Литвою (Харків, 10 жовтня) і Португалією (Київ, 14 жовтня), а 17 листопада битиметься на виїзді з Сербією.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що збірна України видала кращий за 20 років старт у кваліфікації. У перших чотирьох турах відбору Євро-2020 українці набрали 10 очок, зігравши внічию з Португалією (0:0), розгромили Сербію (5:0) і двічі перемогли Люксембург (2:1, 1:0).

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