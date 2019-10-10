У разі перемоги над Литвою ми не вирішимо долю відбору на Євро-2020, - Шевченко

Завтра збірна України проведе перший з двох жовтневих матчів кваліфікації

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко прокоментував матч 7 туру з командою Литви в рамках кваліфікації на Євро-2020. Слова наставника наводить офіційний сайт Української асоціації футболу.

Зокрема, він відповів на питання, чи готуються гравці та тренери до поэдинку з розумінням того, що в разі перемоги команда на 99,9% проходить на Євро-2020.

"Перед нами стоїть завдання перемогти в завтрашньому поєдинку. Збірна має провести всі матчі на певному рівні. Я не вважаю, що у випадку перемоги над Литвою ми повністю вирішимо долю відбірного циклу. І цей настрій я передаю хлопцям. Перш за все тому, що в них є відповідальність перед уболівальниками за результат. Турнірна таблиця говорить про те, що є варіанти. Це потрібно враховувати", - сказав Шевченко.

Він також зазначив, що потрібно налаштовуватися на перемогу в кожному поєдинку.

Матч проти Литви стартує завтра, 11 жовтня, о 21:45. Поєдинок пройде на ОСК "Металіст" в Харкові. 14 жовтня в Києві збірна України зіграє проти Португалії.