Україна і Канада обговорили подальші кроки в розслідуванні авіакатастрофи МАУ

Фото: Міністерство закордонних справ (РБК-Україна)

Глави МЗС України і Канади також обговорили забезпечення компенсацій та притягнення винних до відповідальності

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба обговорив з главою МЗС Канади Франсуа-Філіпом Шампанем подальші кроки з розслідування обставин авіакатастрофи літака МАУ в Ірані. Також глави міжвідомчих установ обговорили питання співпраці в боротьбі з коронавірусом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства закордонних справ України.

"Глави МЗС України і Канади обговорили окремі питання співпраці в боротьбі з поширенням коронавіруса COVID-19, а також подальші кроки щодо координації зусиль з розслідування обставин катастрофи літака українських авіаліній PS752 в Ірані, забезпечення компенсацій та притягнення винних до відповідальності", - йдеться в повідомленні.

Кулеба також привітав колегу з державним святом Канади, Вдень Вікторії, і висловив подяку за гуманітарну допомогу Україні у контексті протидії пандемії COVID-19.

Нагадаємо, у МЗС не виключають звернення в Міжнародний суд ООН у справі про атаку на літак МАУ в Ірані.

Крім того, в українському міністерстві заявили, що Україна буде наполягати на встановлення винних у катастрофі літака МАУ і виплати компенсації сім'ям загиблих.

Відзначимо, що раніше з'явилася інформація, що уряд Ірану направив в МЗС України проект меморандуму про взаєморозуміння. Серед іншого, документ зобов'язує Україну і сім'ї загиблих відмовитися від права подавати в суд у справі про авіакатастрофу літака МАУ. У відповідь на це українське міністерство підкреслило, що наполягає на виплаті компенсацій.

Автор: Валерія Мрачковська