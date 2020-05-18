Колективне переслідування: що загрожує Ірану за катастрофу МАУ

Фото: авіакатастрофа в Ірані (alihashem_tv)

Країни закликають Іран до якнайшвидшої розшифровки самописців

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що є група постраждалих держав у результаті атаки на український літак в Ірані. Якщо швидко домовитися з Іраном не вийде, то йому загрожує колективное переслідування.

Про це він заявив в інтерв'ю РБК-Україна.

В групу постраждалих країн входять Канада, Великобританія, Швеція, Афганістан, Україна.

"Ми між собою теж спілкуємося. Відповідно, якщо швидко домовитися з Іраном у всіх нас не вийде, то ми підемо довгим, але перевіреним і ефективним шляхом колективного переслідування Ірану скрізь, де можливо, за той злочин, який було скоєно", - заявив Кулеба.

Також міністр розповів, що Ірану пропонують цивілізовано домовитися. І першим кроком має бути якнайшвидше завершення технічного розслідування, включаючи забезпечення розшифровки самописців.

"Ми опрацювали модель, як це можна здійснити, я запропонував іранцям, вони взяли час "на подумати". Потім вони сказали, що хотіли б обговорити питання юридичної відповідальності та компенсацій. Наша розмова зараз знаходиться на цьому етапі", - заявив він.

Нагадаємо, у МЗС не виключають звернення в Міжнародний суд ООН у справі про атаку на літак МАУ в Ірані.

Також в українському міністерстві заявили, що Україна буде наполягати на встановленні винних у катастрофі літака МАУ і виплати компенсації сім'ям загиблих.

Автор: Сергій Щербина