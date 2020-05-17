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Катастрофа літака МАУ: Україна може звернутися в Міжнародний суд

Новини » Політика     17.05.2020 - 21:21
Катастрофа літака МАУ: Україна може звернутися в Міжнародний суд
Фото: Євген Єнін (РБК-Україна)

Україна може звернутися до Міжнародного суду ООН через затягування з боку Ірану

Заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін не виключає звернення до Міжнародного суду ООН у справі про катастрофу літака МАУ в Ірані. Україна звернеться в міжнародний суд, якщо переговори зайдуть в глухий кут.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Радіо Свобода.

За словами Єніна, якщо Іран буде затягувати справу, то Україні доведеться звертатися до міжнародних арбітражів, зокрема Міжнародного суду ООН.

"Якщо перемовини зайдуть в глухий кут, то ми будемо змушені звертатися до міжнародних арбітражів, зокрема Міжнародного суду ООН. Йдеться не лише про Україну, йдеться про єдиний фронт держав Канади, Британії, Швеції, Афганістану та України", - розповів він.

Заступник голови МЗС наголосив, що розслідування справи рухається не так швидко, як хотілося б.

"Воно рухається, поки що не настільки швидко, як хотілося б. Зокрема в цій площині лежить зчитування і розшифровка так званих чорних скриньок", - додав Єнін.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що уряд Ірану направив українському зовнішньополітичному відомстві проект меморандуму про взаєморозуміння. Документ зобов'язує Україну та сім'ї загиблих відмовитися від права подавати в суд у справі про авіакатастрофу літака МАУ.

Пізніше в українському МЗС заявили, що Україна наполягатиме на встановленні винних у катастрофі літака МАУ та виплаті компенсації сім’ям загиблих. В МЗС наголосили, що не отримували жодних меморандумів від Тегерану.

Автор: Дмитро Левицький

Теги Новини України Міжнародні авіалінії УкраїниМЗСІранавиакатастрофамеждународный судЕнин
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