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Украина и Канада обсудили дальнейшие шаги в расследовании авиакатастрофы МАУ

Новости » Политика     18.05.2020 - 17:31
Украина и Канада обсудили дальнейшие шаги в расследовании авиакатастрофы МАУ
Фото: Министерство иностранных дел (РБК-Украина)

Главы МИД Украины и Канады также обсудили обеспечение компенсаций и привлечения виновных к ответственности

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсудил с главой МИД Канады Франсуа-Филиппом Шампанем дальнейшие шаги по расследованию обстоятельств авиакатастрофы самолета МАУ в Иране. Также главы межведомственных учреждений обсудили вопросы сотрудничества в борьбе с коронавирусом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Украины.

"Главы МИД Украины и Канады обсудили отдельные вопросы сотрудничества в борьбе с распространением коронавируса COVID-19, а также дальнейшие шаги по координации усилий по расследованию обстоятельств катастрофы самолета украинских авиалиний PS752 в Иране, обеспечение компенсаций и привлечения виновных к ответственности", - говорится в сообщении.

Кулеба также поздравил коллегу с государственным праздником Канады, Днем Виктории, и выразил благодарность за гуманитарную помощь Украине в контексте противодействия пандемии COVID-19.

Напомним, в МИД не исключают обращения в Международный суд ООН в деле об атаке на самолет МАУ в Иране.

Кроме того, в украинском министерстве заявили, что Украина будет настаивать на установлении виновных в катастрофе самолета МАУ и выплате компенсации семьям погибших.

Отметим, что ранее появилась информация, что правительство Ирана направило в МИД Украины проект меморандума о взаимопонимании. Среди прочего, документ обязывает Украину и семьи погибших отказаться от права подавать в суд по делу об авиакатастрофе самолета МАУ. В ответ на это украинское министерство подчеркнуло, что настаивает на выплате компенсаций.

Автор: Валерия Мрачковская

Теги Новости Украины Дмитрий КулебаМеждународные авиалинии Украиныавиакатастрофа
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