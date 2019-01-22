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Україна та Ізраїль домовилися про співробітництво у сфері озброєння

Новини » Політика    22.01.2019 - 15:26
Україна та Ізраїль домовилися про співробітництво у сфері озброєння
Фото: підписання меморандуму (facebook.com/generalpoltorak)

Відповідну угоду було підписано між ДК "Укроборонпром" та Elbit Systems Ltd

Міністр оборони України Степан Полторак повідомив, що під час офіційного візиту в Ізраїль було підписано Меморандум про співпрацю між ДК "Укроборонпром" та ізраїльською компанією з розробки і модернізації озброєння Elbit Systems Ltd. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Полторака. 

Міністр повідомив, що під час візиту ознайомився з передовими оборонними технологіями від компанії Elbit Systems.

"На сьогодні, розвиток співробітництва в сфері озброєння та військової техніки є дуже важливим для ЗС України, особливо в часи протистояння російській агресії. Співпраця з ізраїльською компанією-партнером дозволить нам покращити спроможності Збройних Сил. То ж за результатами зустрічі було підписано Меморандум про співпрацю між ДК "Укроборонпром" та Elbit Systems Ltd", - написав Полторак.

Україна та Ізраїль домовилися про співробітництво у сфері озброєння

Нагадаємо, перший віце-прем'єр-міністр - міністр економічного розвитку і торгівлі України Степан Кубів вчора, 21 січня, підписав угоду про ЗВТ між Україною та Ізраїлем.

РБК-Україна писало, що посол Ізраїлю в Україні Йоель Ліон заявив, що у наступні п'ять років товарообіг між Україною та Ізраїлем збільшиться на 15% та досягне близько мільярда доларів. 

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