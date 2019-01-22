Україна та Ізраїль домовилися про співробітництво у сфері озброєння

Фото: підписання меморандуму (facebook.com/generalpoltorak)

Відповідну угоду було підписано між ДК "Укроборонпром" та Elbit Systems Ltd

Міністр оборони України Степан Полторак повідомив, що під час офіційного візиту в Ізраїль було підписано Меморандум про співпрацю між ДК "Укроборонпром" та ізраїльською компанією з розробки і модернізації озброєння Elbit Systems Ltd. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Полторака.

Міністр повідомив, що під час візиту ознайомився з передовими оборонними технологіями від компанії Elbit Systems.

"На сьогодні, розвиток співробітництва в сфері озброєння та військової техніки є дуже важливим для ЗС України, особливо в часи протистояння російській агресії. Співпраця з ізраїльською компанією-партнером дозволить нам покращити спроможності Збройних Сил. То ж за результатами зустрічі було підписано Меморандум про співпрацю між ДК "Укроборонпром" та Elbit Systems Ltd", - написав Полторак.

Нагадаємо, перший віце-прем'єр-міністр - міністр економічного розвитку і торгівлі України Степан Кубів вчора, 21 січня, підписав угоду про ЗВТ між Україною та Ізраїлем.

РБК-Україна писало, що посол Ізраїлю в Україні Йоель Ліон заявив, що у наступні п'ять років товарообіг між Україною та Ізраїлем збільшиться на 15% та досягне близько мільярда доларів.