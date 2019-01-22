Посол прогнозує зростання товарообігу між Україною та Ізраїлем

Фото: Йоель Ліон (facebook.com intercourier ua)

Посол зазначив, що основним напрямом збуту для України залишатиметься сільське господарство

Посол Ізраїлю в Україні Йоель Ліон заявив, що у наступні п'ять років товарообіг між Україною та Ізраїлем збільшиться на 15% та досягне близько мільярда доларів. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на інтерв'ю посла виданню "Укрінформ".

Він зазначив, що згідно з експертними дослідженнями, протягом наступних п’яти років сторони збільшать обсяг торгівлі на 15%.

"Це означає, що ми матимемо товарообіг близько мільярда доларів між Україною та Ізраїлем", - зазначив Ліон.

За словами посла, основним напрямом збуту для України залишатиметься сільське господарство, оскільки 63% українського експорту до Ізраїлю - це товари сільськогосподарського призначення.

Він підкреслив, що зміни після підписання угоди про зону вільної торгівлі між країнами відчують звичайні громадяни.

"Зміни відчуватимуться не тільки на макроекономічному рівні - це й так зрозуміло, адже іноземна валюта наповнюватиме економіку обох держав, - звичайні громадяни також відчують ці якісні зміни, адже зменшиться ціна на товари", - пояснив посол.

Також Ліон зазначив, що Ізраїль зацікавлений у тому, щоб допомогти Україні виробляти більше.

"Коли ізраїльські аграрні технології прийдуть до України, ви зможете збільшити об’єм виробництва на меншій ділянці землі", - зазначив дипломат.

Нагадаємо, перший віце-прем'єр-міністр-міністр економічного розвитку і торгівлі України Степан Кубів 21 січня 2019 року підписав Угоду про вільну торгівлю між Україною та Ізраїлем. Слід підкреслити, що Ізраїль став 46 країною, з якою Україна підписала угоду про вільну торгівлю.

Як писало РБК-Україна раніше, президент України Петро Порошенко в рамках робочого візиту до Ізраїлю провів зустріч зі спікером Кнесету Ізраїлю Юлієм Едельштейном, у ході якої сторони обговорили ратифікацію угоди про вільну торгівлю між країнами.

Додамо, у листопаді Кабінет міністрів України схвалив угоду про вільну торгівлю з Ізраїлем. Очікується, що сторони скасують ввізні мита на ряд товарів.