Україна та Ізраїль підписали угоду про зону вільної торгівлі

Фото: прапори України та Ізраїля (president.gov.ua)

Переговори щодо угоди тривали з 2013 року

Перший віце-прем’єр-міністр-міністр економічного розвитку і торгівлі України Степан Кубів сьогодні, 21 січня 2019 року, підписав Угоду про вільну торгівлю між Україною та Ізраїлем. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінекономрозвитку.

Як зазначається, угода про ЗВТ між Україною та Ізраїлем надасть нові, кращі можливості для українських експортерів.

"З моменту набуття чинності Угоди будуть скасовані ввізні мита для близько 80% українських промислових товарів. Також завдяки скасуванню близько 70% ввізних мит на ізраїльську промислову продукцію стане можливим високотехнологічний інвестиційний імпорт. Це сприятиме модернізації промислового виробництва в Україні та збільшить додану вартість виробленої в Україні продукції”, - зазначив Кубів.

Степан Кубів зазначив, що Угода про вільну торгівлю з Ізраїлем дозволяє зберегти та розширити традиційний експорт для України, зокрема для продукції АПК, та відкрити нові можливості для експорту товарів з високою доданою вартістю.

“З 1 січня цього року Україна набула членства в Пан-Євро-Мед, що дозволяє нам створити трикутник вільної торгівлі ЄС-Україна-Ізраїль. Це означає, що українські виробники зможуть імортувати сировину та матеріалу з Ізраїлю, пререобляти їх в Україні та експортувати з пільговою ставкою мита до ЄС. Це створює додаткові стимули для розміщення виробництва з високою доданою вартістю саме в України. Для українців це означатиме нові робочі місця, гідну зарплату та кращі умови для життя”, - пояснив Кубів.

Він також додав, що Угода з Ізраїлем сприятиме збільшенню обсягу торгівлі та інвестиційної співпраці.

Експорт українських товарів до Ізраїлю вже зростає. Якщо, за підсумками 2016 року Україна експортувала до Ізраїлю товарів на 488,5 млн доларів, то в 2017 році ця цифра становила вже 604,6 млн доларів. За 11 місяців 2018 року експорт до Ізраїлю перевищив 535 млн доларів. При цьому імпорт ізраїльських товарів за 11 місяців 2018 року склав лише 186 млн доларів.

Переговори щодо Угоди про вільну торгівлю між Урядами України та Ізраїлю розпочалася з 2013 року, однак найбільш інтенсивна робота проводилася у 2016-2018 рр. Українська делегація провела 7 раундів переговорів, які завершилися в березні 2018 року. Угоду парафовано торік у квітні, подальші юридичні процедури тривали до листопада. 21 листопада 2018 року Кабінет Міністрів України схвалив угоду та уповноважив Степана Кубіва на її підписання.

Як зазначається, Ізраїль став 46 країною, з якою Україна підписала Угоду про вільну торгівлю.

РБК-Україна писало, що президент України Петро Порошенко у рамках робочого візиту в Ізраїль провів зустріч зі спікером Кнесету Ізраїлю Юлієм Едельштейном, у ході якої обговорювалася ратифікацію угоди про вільну торгівлю між країнами.