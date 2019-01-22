ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Посол розповів про інвестиції Ізраїля в Україну

Новини » Економіка    22.01.2019 - 13:08
Посол розповів про інвестиції Ізраїля в Україну
Фото: Йоель Ліон (facebook.com/joel lion)

Ліон зазначив, що Ізраїль займається "аутсорсингом для України"

Посол Ізраїлю в Україні Йоель Ліон зазначив, що його країна інвестує в український народ прямо зараз. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на інтерв'ю посла виданню "Укрінформ".

За його словами, Ізраїль займається "аутсорсингом для України".

"Ізраїль інвестує в український народ прямо зараз, у ці хвилини. Ви маєте більше, ніж 11 тисяч інженерів, інженерів програмного забезпечення, які працюють на ізраїльські компанії тут, в Україні. Замість того, щоб надавати зовнішній підряд для інших країн, ми займаємося аутсорсингом для України: ми даємо робочі місця українцям, ці українці в середньому мають кращі зарплати та, знову ж таки, – ми вкладаємо ці гроші в українську економіку. То ж це також можна назвати інвестиціями", - зазначив Ліон.

Нагадаємо, посол Ізраїлю в Україні зазначив, що після підписання угоди про ЗВТ товарообіг між країнами має зрости до мільярда доларів протягом п'яти років.

Як писало РБК-Україна раніше, перший віце-прем'єр-міністр-міністр економічного розвитку і торгівлі України Степан Кубів вчора підписав угоду про ЗВТ між Україною та Ізраїлем. Слід підкреслити, що Ізраїль став 46 країною, з якою Україна підписала угоду про вільну торгівлю.

Додамо, у листопаді Кабінет міністрів України схвалив угоду про вільну торгівлю з Ізраїлем. Очікується, що сторони скасують ввізні мита на ряд товарів.

Посол прогнозує зростання товарообігу між Україною та Ізраїлем Україна та Ізраїль підписали угоду про зону вільної торгівлі
Новини України ІнвестиціїІзраїль
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся