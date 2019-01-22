Посол розповів про інвестиції Ізраїля в Україну

Фото: Йоель Ліон (facebook.com/joel lion)

Ліон зазначив, що Ізраїль займається "аутсорсингом для України"

Посол Ізраїлю в Україні Йоель Ліон зазначив, що його країна інвестує в український народ прямо зараз. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на інтерв'ю посла виданню "Укрінформ".

За його словами, Ізраїль займається "аутсорсингом для України".

"Ізраїль інвестує в український народ прямо зараз, у ці хвилини. Ви маєте більше, ніж 11 тисяч інженерів, інженерів програмного забезпечення, які працюють на ізраїльські компанії тут, в Україні. Замість того, щоб надавати зовнішній підряд для інших країн, ми займаємося аутсорсингом для України: ми даємо робочі місця українцям, ці українці в середньому мають кращі зарплати та, знову ж таки, – ми вкладаємо ці гроші в українську економіку. То ж це також можна назвати інвестиціями", - зазначив Ліон.

Нагадаємо, посол Ізраїлю в Україні зазначив, що після підписання угоди про ЗВТ товарообіг між країнами має зрости до мільярда доларів протягом п'яти років.

Як писало РБК-Україна раніше, перший віце-прем'єр-міністр-міністр економічного розвитку і торгівлі України Степан Кубів вчора підписав угоду про ЗВТ між Україною та Ізраїлем. Слід підкреслити, що Ізраїль став 46 країною, з якою Україна підписала угоду про вільну торгівлю.

Додамо, у листопаді Кабінет міністрів України схвалив угоду про вільну торгівлю з Ізраїлем. Очікується, що сторони скасують ввізні мита на ряд товарів.