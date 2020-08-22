Україна змінила умови безвіза з Білоруссю, а в ВООЗ назвали терміни завершення пандемії: новини за 21 серпня

Колаж РБК-Україна

У ВООЗ поділилися прогнозами щодо завершення пандемії COVID-19, Україна змінила умови безвіза з Білоруссю, Офіс генпрокурора назвав причину Іловайської трагедії. Детальніше про те, що сталося в п'ятницю, 21 серпня, - в матеріалі РБК-Україна

У ВООЗ назвали терміни завершення пандемії COVID-19

Всесвітня організація охорони здоров'я розраховує, що пандемія коронавіруса завершиться менш ніж за два роки. У ВООЗ вважають, що при великих зв'язках вірус поширюється швидше, однак у світі є технології, щоб його зупинити.

Про це заявив генеральний директор організації Тедрос Аданом Гебрейесус під час брифінгу.

"У нас є недолік у вигляді глобалізації й більшого взаємозв'язку, але є і перевага в технологіях. Так що ми сподіваємося завершити цю пандемію менш ніж за два роки", - заявив він.

Офіс генпрокурора назвав причину Іловайської трагедії

Офіс генпрокурора України назвав єдиний фактор, який призвів до загибелі понад 300 українських військових під Іловайськом у серпні 2014 року. Прокуратура вважає, що Іловайська трагедія сталася через наймасштабніше пряме вторгнення Росії.

Про це йдеться у заяві Офісу генпрокурора до шостих роковин Іловайської трагедії.

Лукашенко пообіцяв розібратись з ситуацією в Білорусі в найближчі дні

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що ситуація в країні не катастрофічна. За його словами, ситуація не така складна.

Про це заявив президент Білорусі Олександр Лукашенко, відвідуючи агрокомбінат "Дзержинський", передає "БелТА".

"Це моя проблема, яку я повинен вирішувати, і ми її вирішуємо. І, повірте, в найближчі дні вирішимо", - заявив Лукашенко.

Україна змінила умови безвізу з Білоруссю

З 1 вересня 2020 року для поїздок в Білорусь громадянам України необхідні закордонні паспорти. Набуває чинності постанова уряду про зупинення дій угоди між Україною та Білоруссю про безвізові поїздки громадян.

Про це повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби.

З вересня запрацює новий порядок виїзду, що, за даними прикордонників покращить захист українських громадян. При втраті за кордоном внутрішнього паспорта ідентифікація громадян є тривалою та складною на відміну від оперативних процедур документування подорожуючих у разі втрати закордонних паспортів.

Навального перевезли до німецької клініки

Російського опозиціонера Олексія Навального транспортували до німецької клініки "Шаріте". Повідомляється, що його стан стабілізувався і дозволив перевезення. Про це повідомляє ТАСС з посиланням на російських медиків.

Літак Bombardier Challenger з Олексієм Навальним та його дружиною Юлією вилетів з аеропорту в Омську.

Холодницького звільнили з САП

Голова Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький написав заяву на звільнення. Наказ про його звільнення підписала генпрокурор Ірина Венедіктова.

Про це Холодницький написав на своїй сторінці в Facebook. Він подякував колективу за відданість справі.

Дружина Зеленського розповіла, як перенесла коронавірус

Перша леді України Олена Зеленська лікувалася від коронавірусу протягом двох тижнів. Загалом хвороба і відновлення після неї зайняли більше місяця.

Про це повідомила у своєму Facebook.

За її словами, на момент отримання позитивного тесту не було жодних симптомів. Вже на піку її хвороби з'ясувалося, що захворів і семирічний син Кирило Зеленський. Він легко переніс захворювання, яке супроводжувалося незначним підвищенням температури.