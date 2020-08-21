Лукашенко пообіцяв розібратись з ситуацією в Білорусі в найближчі дні

Фото: Олександр Лукашенко (kremlin.ru)

Лукашенко вважає, що ситуація в країні дуже політизована

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що ситуація в країні не катастрофічна. За його словами, ситуація не така складна.

Про це заявив президент Білорусі Олександр Лукашенко, відвідуючи агрокомбінат "Дзержинський", передає "БелТА".

Він також вважає, що ситуація в країні дуже політизована.

"В Мінську, ще десь, комусь не подобається. Це природно. Але це не повинно вас хвилювати, це моя проблема, яку я повинен вирішувати, і ми її вирішуємо. І, повірте, в найближчі дні вирішимо", - заявив Лукашенко.

Нагадаємо, білоруська опозиціонерка Світлана Тіхановська розповіла, коли повернеться в Білорусь.

Раніше президент Білорусі Олександр Лукашенко заявляв, що Росія надасть всебічну допомогу щодо забезпечення безпеки.

Крім того, українська сторона посилила охорону кордону з Білоруссю.