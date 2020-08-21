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Холодницького звільнили з САП

Київ, П'ятниця 21 серпня 2020 12:10
Холодницького звільнили з САП
Фото: Назар Холодницький (РБК-Україна)
Автор: Анастасия Рокитна

Венедіктова підписала наказ

Голова Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький написав заяву на звільнення. Наказ про його звільнення підписала генпрокурор Ірина Венедіктова.

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

Він подякував колективу за відданість справі.

"У діяльності САП були також злети та падіння, розчарування…це природній процес… Однак у найтяжчі періоди ми залишалися єдиною командою, тому я дякую кожному з Вас за підтримку", - написав він.

Холодницького звільнили з САП

Фото: заява Холодницького (facebook.com/NKholodnytskyi)

Раніше повідомлялося, що Назара Холодницька можуть відсторонити від посади, йому закидають дисциплінарний проступок.

Нагадаємо, Офіс генпрокурора почав підготовку до обрання нового глави Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Зазначимо, між Холодницьким і генпрокурором Іриною Венедиктової триває конфлікт, раніше вона звинуватила керівника САП в численних порушеннях.

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