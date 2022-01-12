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Україна не шукає конфлікту з Росією, це дезінформація і пропаганда, - Держдеп

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Брюссель, Середа 12 січня 2022 16:59
Україна не шукає конфлікту з Росією, це дезінформація і пропаганда, - Держдеп Фото: заступник держсекретаря США Венді Шерман (GettyImages)
Автор: Мілан Лєліч

Заяви російської сторони про те, що їй потрібні гарантії безпеки у зв'язку з інтеграцією України до НАТО, є дезінформацією і пропагандою. Оскільки Київ не шукає конфлікту з Москвою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг заступника Державного секретаря США Венді Шерман за підсумками засідання Ради Росія-НАТО.

"Росія сконцентрувала понад 100 тисяч солдатів біля кордону з Україною. Москва дотримується все більш агресивної риторики, поширюючи дезінформацію і пропаганду, що це Україна шукає конфлікту, а не Росія. Це неправда. Це Росія вторглася до України в 2014 році, це Росія продовжує розпалювати війну на Сході України, яка коштувала вже майже 14 тисяч життів", - зазначила вона.

Зазначимо, генсек НАТО Єнс Столтенберг на своєму брифінгу заявив, що ідея про те, що Україна нібито становить загрозу для Росії, перевертає ситуацію з ніг на голову, оскільки саме Росія є найбільшою країною Європи з найчисленнішою армією і розвиненим озброєнням.

Нагадаємо, раніше Столтенберг за підсумками зустрічі з російською стороною заявив, що НАТО може посилити присутність на східному фланзі, якщо Росія нападе на Україну.

При цьому він наголосив на важливості таких переговорів, оскільки є загроза нової війни в Європі.

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