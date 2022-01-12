Загроза вторгнення Росії в Україну. НАТО може посилити присутність на східному фланзі

У разі вторгнення Росії в Україну НАТО може збільшити присутність на східному фланзі. Альянс готовий вжити всіх заходів, які необхідні для захисту союзників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресконференцію генсека НАТО Йенса Столтенберга .

"Ми завжди будемо робити все, що необхідно для захисту союзників. Ми постійно оцінюємо необхідність коригування присутності наших сил",- сказав генсек за підсумками засідання Ради Росія-НАТО.

Столтенберг нагадав, що після окупацією Росією Криму і дестабілізації ситуації на Донбасі, НАТО провела найбільше посилення своєї присутності на східному фланзі. За його словами, Альянс розгорнув в регіоні сили швидкого реагування і проводить повітряне патрулювання.

"Ми не хочемо, щоб було непорозуміння - НАТО знаходиться там, щоб захищати союзників. Це оборонні дії, ми хочемо зберегти мир, а не спровокувати конфлікт. І, відповідно, якщо Росія знову використовує силу проти України, то ми тоді серйозно задумаємося над тим, щоб знову збільшити нашу присутність", - підкреслив генсек.