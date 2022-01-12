Столтенберг заявив про важливість зустрічей із Росією: Існує ризик конфлікту в Європі

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг акцентував на важливості переговорів з Російською Федерацією. Вважає, що у Європі існує ризик виникнення збройного конфлікту.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова Столтенберга під час пресконференції.

За словами Столтенберга, НАТО занепокоєне через загрозу виникнення нового конфлікту у Європі, у зв’язку з чим робить усе можливе, аби запобігти цьому.

"Існує реальний ризик виникнення нового конфлікту у Європі. Саме тому зустрічі з Росією такі важливі. Ми повинні робити те, що можемо, аби запобігти цьому конфлікту. Саме тому ми надсилаємо чіткий сигнал Росії, ми готові сісти за стіл переговорів, назвати цілий список занепокоєнь щодо розміщення ракет і так далі, щоб запобігти новому збройному конфлікту", - заявив генсек Альянсу.

Водночас як зауважив Столтенберг, НАТО й надалі попереджає Росію про серйозні наслідки для неї, якщо вона вдасться до повномасштабного вторгнення на територію України.

"Одночасно ми подаємо сигнал Росії про те, що якщо вона застосує силу проти України, то будуть серйозні економічні та політичні санкції. Важливо сказати, що Україна - це наш партнер, хоч і не член НАТО", - відзначив Столтенберг.