ru ua
Ср, 12 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Столтенберг заявив про важливість зустрічей із Росією: Існує ризик конфлікту в Європі

Новость на русском →
Середа 12 січня 2022 16:29
Столтенберг заявив про важливість зустрічей із Росією: Існує ризик конфлікту в Європі Фото: генсек НАТО Єнс Столтенберг (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг акцентував на важливості переговорів з Російською Федерацією. Вважає, що у Європі існує ризик виникнення збройного конфлікту.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова Столтенберга під час пресконференції.

За словами Столтенберга, НАТО занепокоєне через загрозу виникнення нового конфлікту у Європі, у зв’язку з чим робить усе можливе, аби запобігти цьому.

"Існує реальний ризик виникнення нового конфлікту у Європі. Саме тому зустрічі з Росією такі важливі. Ми повинні робити те, що можемо, аби запобігти цьому конфлікту. Саме тому ми надсилаємо чіткий сигнал Росії, ми готові сісти за стіл переговорів, назвати цілий список занепокоєнь щодо розміщення ракет і так далі, щоб запобігти новому збройному конфлікту", - заявив генсек Альянсу.

Водночас як зауважив Столтенберг, НАТО й надалі попереджає Росію про серйозні наслідки для неї, якщо вона вдасться до повномасштабного вторгнення на територію України.

"Одночасно ми подаємо сигнал Росії про те, що якщо вона застосує силу проти України, то будуть серйозні економічні та політичні санкції. Важливо сказати, що Україна - це наш партнер, хоч і не член НАТО", - відзначив Столтенберг.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що на думку прем’єр-міністрп Латвії Криш’яніспа Каріньша, війна між Росією та НАТО "практично немислима".

Також РБК-Україна розкривало усі важливі подробиці "першого раунду" переговорів між США й Росією щодо "гарантій безпеки".

Читайте РБК-Україна в Google News
Єнс Столтенберг НАТО Російська Федерація Україна
NEWS
Від хлібу до бензину: ціни на 30 споживчих товарів в Україні будуть відстежувати щоденно
Від хлібу до бензину: ціни на 30 споживчих товарів в Україні будуть відстежувати щоденно
DAILY
Ще по одній. Навіщо в Україні та світі роблять бустерну дозу вакцини від COVID
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Ще по одній. Навіщо в Україні та світі роблять бустерну дозу вакцини від COVID