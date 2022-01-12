Украина не ищет конфликта с Россией, это дезинформация и пропаганда, - Госдеп

Заявления российской стороны о том, что ей нужны гарантии безопасности в связи с интеграцией Украины в НАТО, являются дезинформацией и пропагандой. Поскольку Киев не ищет конфликта с Москвой.

"Россия сконцентрировала более 100 тысяч солдат возле границы с Украиной. Москва придерживается все более агрессивной риторики, распространяя дезинформацию и пропаганду, что это Украина ищет конфликта, а не Россия. Это неправда. Это Россия вторглась в Украину в 2014 году, это Россия продолжает разжигать войну на Востоке Украины, которая стоила уже почти 14 тысяч жизней", - отметила она.

Отметим, генсек НАТО Йенс Столтенберг на своем брифинге заявил, что идея о том, что Украина якобы представляет угрозу для России, переворачивает ситуацию с ног на голову, поскольку именно Россия является крупнейшей страной Европы с самой многочисленной армией и развитым вооружением.