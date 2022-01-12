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Украина не ищет конфликта с Россией, это дезинформация и пропаганда, - Госдеп

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Брюссель, Среда 12 января 2022 16:59
Украина не ищет конфликта с Россией, это дезинформация и пропаганда, - Госдеп Фото: заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман (GettyImages)
Автор: Милан Лелич

Заявления российской стороны о том, что ей нужны гарантии безопасности в связи с интеграцией Украины в НАТО, являются дезинформацией и пропагандой. Поскольку Киев не ищет конфликта с Москвой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг заместителя государственного секретаря США Уэнди Шерман по итогам заседания Совета Россия-НАТО.

"Россия сконцентрировала более 100 тысяч солдат возле границы с Украиной. Москва придерживается все более агрессивной риторики, распространяя дезинформацию и пропаганду, что это Украина ищет конфликта, а не Россия. Это неправда. Это Россия вторглась в Украину в 2014 году, это Россия продолжает разжигать войну на Востоке Украины, которая стоила уже почти 14 тысяч жизней", - отметила она.

Отметим, генсек НАТО Йенс Столтенберг на своем брифинге заявил, что идея о том, что Украина якобы представляет угрозу для России, переворачивает ситуацию с ног на голову, поскольку именно Россия является крупнейшей страной Европы с самой многочисленной армией и развитым вооружением.

Напомним, ранее Столтенберг по итогам встречи с российской стороной заявил, что НАТО может усилить присутствие на восточном фланге, если Россия нападет на Украину.

При этом он отметил важность таких переговоров, поскольку есть угроза новой войны в Европе.

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