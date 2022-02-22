Україна ініціювала екстрений саміт "нормандської четвірки"

"Ініційовано скликання екстреного саміту "нормандської четвірки", - сказав Зеленський за підсумками засідання РНБО.

Він додав, що в ситуації, що склалася, від партнерів Україна очікує чітких і дієвих кроків підтримки. "Дуже важливо побачити зараз – хто наш справжній друг і партнер, а хто продовжить лякати РФ словами", – додав глава держави.

Зеленський наголосив на прихильності України до дипломатичного врегулювання та готовності не подаватися на провокації.

"Наші партнери підтримують нас. Згідно зі ст.51 Статуту ООН, Україна залишає за собою право на індивідуальну та колективну самооборону", - додав президент.