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Україна планує оскаржити рішення Данії про дозвіл на запуск "Північного потоку-2"

Новини » Політика     21.11.2019 - 20:12
Україна планує оскаржити рішення Данії про дозвіл на запуск "Північного потоку-2"
Фото: Алексей Оржель (brdo com ua)

Україна не піде на пропозицію "Газпрому" та не відмовлятиметься від своїх виграшів у міжнародних арбітражах

Україна планує оскаржити рішення Данії про дозвіл на будівництво "Північного потоку-2". Про це повідомив міністр енергетики Олексій Оржелем в інтерв'ю каналу 24.

За його словами, Україна не піде на пропозицію "Газпрому" та не відмовлятиметься від своїх виграшів у міжнародних арбітражах.

"Дійсно "Північний потік-2" все одно якось буде реалізовуватися. На той дозвіл, який вони отримали нещодавно від Данії, ми зараз розглядаємо можливості якось, з точки зору екології, подавати апеляцію", - повідомив Оржель.

Нагадаємо, 30 жовтня уряд Данії дав дозвіл на будівництво газопроводу "Північний потік-2" на датському континентальному шельфі.

Крім того, Бундестаг прийняв законопроект про внесення змін до законодавства для реалізації оновленої газової директиви Європейського союзу.

Як повідомляє РБК-Україна, перший заступник держсекретаря США Джон Салліван повідомив, що США будуть допомагати Україні із зупинкою будівництва газопроводу "Північний потік-2". За його словами, перешкоджання будівництву газопроводу є першочерговим завданням для США. Також він додав, що це будівництво являє собою формування Росією залежності для здійснення контролю над країнами ЄС, які експортують газ з РФ. Він також додав, що влада США у зв'язку з цим хоче допомогти Україні, у тому числі шляхом можливої "зупинки (будівництва) "Північного потоку-2", щоб газ продовжив надходити в Європу через Україну".

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