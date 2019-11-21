У Росії відреагували на можливості введення санкцій США проти "Північного потоку-2"

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У Росії вважають, що це суперечать інтересам Європи

Санкції США проти "Північного потоку-2" суперечать інтересам Європи, яка потребує стабільних поставок. Про це заявив перший заступник голови комітету Держдуми з міжнародних справ Дмитро Новіков, повідомляють росЗМІ.

У Росії вважають, що умови зацікавили європейських партнерів, і ніяких підстав для затримки реалізації проекту нібито немає.

"Тому наявність спільного інтересу, мені здається, дозволить подолати політичні перешкоди, які чиняться Вашингтоном, так і той економічний інтерес, який стоїть за цими діями США, але який не дуже узгоджується з економічними інтересами самої Європи", - сказав він.

Нагадаємо, 30 жовтня уряд Данії дав дозвіл на будівництво газопроводу "Північний потік-2" на датському континентальному шельфі.

Крім того, Бундестаг прийняв законопроект про внесення змін до законодавства для реалізації оновленої газової директиви Європейського союзу.

До цього Україна закликала Європарламент зупинити спроби Німеччини вивести "Північний потік-2" з-під дії газової директиви Європейського союзу.

Відзначимо, перший заступник держсекретаря США Джон Салліван повідомив, що США будуть допомагати Україні із зупинкою будівництва газопроводу "Північний потік-2".