Украина планирует обжаловать решение Дании о разрешение на запуск "Северного потока-2"

Фото: Алексей Оржель (brdo com ua)

Украина не пойдет на предложение "Газпрома" и не будет отказываться от своих выигрышей в международных арбитражах

Украина планирует обжаловать решение Дании о разрешении на строительство "Северного потока-2". Об этом сообщил министр энергетики Алексей Оржелем в интервью каналу 24.

По его словам, Украина не пойдет на предложение "Газпрома" и не будет отказываться от своих выигрышей в международных арбитражах.

"Действительно "Северный поток-2" все равно как-то будет реализовываться. На то разрешение, которое они получили недавно от Дании, мы сейчас рассматриваем возможности как-то, с точки зрения экологии, подавать апелляцию", - сообщил Оржель.

Напомним, 30 октября правительство Дании дало разрешение на строительство газопровода "Северный поток-2" на датском континентальном шельфе.

Кроме того, Бундестаг принял законопроект о внесении изменений в законодательство для реализации обновленной газовой директивы Европейского союза.

Как сообщает РБК-Украина, первый заместитель госсекретаря США Джон Салливан сообщил, что США будут помогать Украине с остановкой строительства газопровода "Северный поток-2". По его словам, препятствование строительству газопровода является первоочередной задачей для США. Также он добавил, что это строительство представляет собой формирование Россией зависимости для осуществления контроля над странами ЕС, которые экспортируют газ из РФ. Он также добавил, что власти США в связи с этим хочет помочь Украине, в том числе путем возможной "остановки (строительства) "Северного потока-2", чтобы газ продолжил поступать в Европу через Украину".