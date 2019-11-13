Бундестаг схвалив законопроект про імплементацію оновленої газової директиви ЄС

Фото: Бундестаг (pixabay.com)

За документ проголосували блок Ангели Меркель ХДС / ХСС і соціал-демократи

Бундестаг прийняв законопроект про внесення змін до законодавства для реалізації оновленої газової директиви Європейського союзу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу уряду Німеччини.

Згідно газовій директиві, що діють на території Євросоюзу правила будуть поширюватися на газопроводи не входять в об'єднання країн, якщо проходять через територію країн-членів ЄС.

Як наголошується, енергетичне законодавство з поправками, які дозволяють вивести з-під дії європейських правил частина газопроводу "Північний потік-2", було прийнято з другої спроби.

За документ проголосували блок Ангели Меркель ХДС / ХСС і соціал-демократи.

Запропоновані Бундестагом зміни стосуються 12-мильної ділянки газопроводу, яка знаходиться в територіальних водах Німеччини.

Відзначимо, за оновленим енергетичного законодавства Європейського союзу, який був прийнятий в 2019 році, на новозбудовані морські газопроводи поширюються норми "Третього енергопакету". Основний принцип законодавства - обов'язкове відділення бізнесу видобутку, транзиту газу і його постачання.

Російська компанія "Газпром" одночасно видобуває газ, і контролює газопровід для його транзиту в Європу. Оператором "Північного потоку-2" є компанія Nord Stream 2 AG, акції якої повністю належать "Газпрому".

Нагадаємо, раніше Україна закликала Європарламент зупинити спроби Німеччини вивести "Північний потік-2" з-під дії газової директиви Європейського союзу.

Посол України в Бельгії, представник України при Євросоюзі Микола Точицький заявив, що намір Німеччини виключити трубопровід "Північний потік-2" з газової директиви є порушенням законодавства Європейського союзу, а також це заохочує Російську Федерацію порушувати зобов'язання.