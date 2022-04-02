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Папа Франциск вперше розкритикував Путіна за вторгнення в Україну

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Ватикан, Субота 02 квітня 2022 18:22
Папа Франциск вперше розкритикував Путіна за вторгнення в Україну Фото: Папа Римський Франциск (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Папа Римський Франциск побічно розкритикував Володимира Путіна за вторгнення в Україну. Понтифік заявив, що "володар" розпалює конфлікт в націоналістичних інтересах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Звертаючись до мальтійських чиновників понтифік згадав про "темну тінь війни", яка поширилася зі Сходу Європи. "Ми думали, що вторгнення в інші країни, дикі вуличні бої і атомні загрози - це похмурі спогади про далеке минуле", - додав Папа.

Він згадав "крижані вітри війни", що приносять тільки смерть, розруху і ненависть, а також забрали багато життів і вплинули на все людство.

"Знову якийсь володар, на жаль, захоплений анахронічними заявами про націоналістичні інтереси, провокує і розпалює конфлікти", - сказав Франциск, не згадуючи Путіна на ім'я.

Нагадаємо, раніше Папа Римський Франциск допустив можливість своєї поїздки в Україну.

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