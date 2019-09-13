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Списки для нового обміну полоненими давно передані, - Денісова

Новини » Політика    13.09.2019 - 14:12
Списки для нового обміну полоненими давно передані, - Денісова
Фото: Людмила Денісова (facebook.com/denisovamlsp)

Список для обміну був переданий Росії ще влітку

Списки для нового обміну полоненими вже давно передані Росії. Про це у коментарі РБК-Україна повідомила омбудсмен Людмила Денисова.

За її словами, списки були передані ще влітку.

"Ці списки були давно передані ще влітку. Це ті самі списки, просто вони наразі зменшились на кількість наших громадян. Це той самий список і є. Але наразі в нас 113, замість 150-ти. Це ті громадяни України, які наразі утримуються на території РФ та тимчасово окупованого Криму", - заявила Денисова.

Нагадаємо, прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков не виключає нового обміну полоненими між Україною і Росією. Зазначимо, що про новий обмін говорив президент України Володимир Зеленський. За його словами, зараз готуються списки для наступного етапу обміну.

Раніше Денісова заявила, що не виключає ще один обмін полоненими між Україною і РФ до кінця поточного року. Денисова додала, що процес переговорів зі звільнення всіх українців з російського полону триває.

Як РБК-Україна писало, 7 вересня відбувся масштабний обмін полоненими, у рамках якого в Україну повернулись всі 24 моряки, яких РФ незаконно затримали у Керченській протоці у 2018 році, також українській політв'язні Олег Сенцов, Володимир Балух, Роман Сущенко та інші.

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