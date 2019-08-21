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Адвокат Карпюка підтвердив, що політв'язня перевезли в Москву

Новини » Політика    21.08.2019 - 18:52
Адвокат Карпюка підтвердив, що політв'язня перевезли в Москву
Фото: Микола Карпюк (facebook.com tipoverivne)

Карпюка вивезли в Москву з в'язниці "Володимирський централ"

Адвокат Олексій Барановський підтвердив, що його підзахисного українського політв'язня Миколи Карпюка вивезли до Москви. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Барановського Facebook.

За повідомленням адвоката, про те, що Карпюка відвезли до Москви йому стало відомо зі слів персоналу тюремного закладу "Володимирський централ", де український політв'язень перебував.

"Сьогодні я був записаний на 13:00 по електронній черзі на відвідування українського в'язня Т-2, проте вже на вході в тюремне установа мені було оголошено, що Карпюка тут немає, і його відвезли кілька днів тому в Москву", - написав Барановський.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в Російській Федерації заявили про можливу видачу п'ятьох українських політв'язнів. Серед них Володимир Балух, Павло Гриб, Микола Карп'юк, Станіслав Клых і Олександр Кольченко.

Пізніше з'явилася інформація про те, що Росія звільнила українського політв'язня Романа Тернівського.

Також повідомлялося, що Зеленський змінив склад комісії з помилувань, що можливо, пов'язано, зокрема, з підготовкою великого обміну ув'язненими між Україною і Російською Федерацією.

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