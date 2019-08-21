Українських політв'язнів і моряків звільнять до кінця літа, - "Комерсант"

Фото: політв'язень Володимир Балух (facebook.co/petroporoshenko)

Російські ЗМІ стверджують, що обмін знаходиться на фінальній стадії

Російська Федерація звільнить українських політв'язнів і моряків до кінця літа. Про це пише російський "Комерсант" з посиланням на обізнані джерела.

Повідомляється, що влада Росії і України знаходиться на фінальній стадії узгодження обміну утримуваними громадянами. За даними джерел, обмін відбудеться ще до кінця серпня. Крім того, цю інформацію виданню нібито підтвердив один з українських дипломатів.

Передбачається, що Україні точно передадуть моряків із захоплених 25 листопада в Чорному морі бронекатерів "Бердянськ" і "Нікополь" і буксира "Яни Капу". В даному випадку російська сторона допускає, що їх звільнять під поручительство українського омбудсмена Людмили Денисової.

При цьому не виключено, що Києву передадуть і інших, у тому числі тих, хто вже отримав вироки і відбуває покарання.

Нагадаємо, раніше директор російського Центру політичної кон'юнктури Олексій Чеснаков, наближений до помічника президента РФ Владислава Суркова, заявив, що Російська Федерація і Україна у найближчі тижні можуть провести обмін полоненими.

До цього стало відомо, що п'ятьох українських політв'язнів могли перевести до московського СІЗО "Лефортово". Передбачається, що їх перевели туди з колоній для підготовки видачі Україні.