Україна готова до участі у новій програмі НАТО, - Загороднюк

Фото: Андрій Загороднюк на робочому сніданку з Єнсом Столтенбергом (mil.gov.ua)

Україна відповідає критеріям для участі в Програмі розширених можливостей НАТО

Україна подала заявку на участь в Програмі партнерства розширених можливостей НАТО. Про це заявив міністр оборони Андрій Загороднюк, передає прес-служба відомства.

Повідомляється, що на робочому сніданку з участю генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга Загороднюк заявив, що приєднання до Програми партнерства розширених можливостей НАТО (Enhanced Opportunity Partnership) є пріоритетом для України.

"Україна зробила значний прогрес у впровадженні стандартів Альянсу і вже відповідає військовим критеріям приєднання до Програми. Ми готові й зараз є чудове вікно можливостей", - зазначив Загороднюк і закликав партнерів розглянути заявку України на участь у Програмі та підтримати це рішення.

Нагадаємо, раніше Столтенберг заявив, що найкращим кроком у наближенні України до членства в НАТО є реформи у секторі безпеки та оборони, а також зміцнення безпеки інститутів.

Зазначимо, в грудні Україна підписала оновлену редакцію дорожньої карти Україна-НАТО.