Україна подала заявку на участь в партнерстві розширених можливостей НАТО

Фото: Дмитро Кулеба (uacrisis.org)

Участь у програмі буде сприяти більш оперативному обміну розвідувальною інформацією між Україною та НАТО

Україна офіційно подала заявку на участь в програмою партнерства розширених можливостей (EOP) НАТО. Про це заявив віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба під час візиту в штаб-квартиру НАТО, передає РБК-Україна.

За словами Кулеби, участь у програмі EOP дасть можливість більш оперативно обмінюватися розвідувальною інформацією з Північноатлантичним Альянсом.

"Сьогодні я офіційно звернувся до НАТО з проханням розпочати офіційне розгляд заявки України на отримання статусу члена партнерства розширених можливостей. Ми також проговорили дуже багато речей, пов'язаних з подальшими реформами", - заявив Кулеба.

За його словами, якби Україна була учасницею програми у випадку зі збитим українським літаком в Ірані Київ міг би отримати швидше якісні розвідувальні дані від союзників у НАТО.

"Я при цьому хочу зазначити, що є деякі держави-члени, які все ще розглядають питання про те, чи потрібно дати Україні цей статус, але вони керуються політичними факторами, так як, в принципі, Україна відповідає всім критеріям, необхідним для участі в цій програмі", - сказав віце-прем'єр.

Нагадаємо, восени Україна заявила про бажання стати учасником програми партнерства розширених можливостей НАТО. Влади України звернулися до Північноатлантичного альянсу з проханням надати їй статус учасника EOP.

Раніше РБК-Україна писало, що Україна активізувала зусилля, щоб повноцінно долучитися до системи закупівель НАТО (NATO Support and Procurement Agency - NSPA). За словами Кулеби, Україна може інтегруватися в систему NSPA вже в цьому році.