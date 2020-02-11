Столтенберг назвав умови наближення України до НАТО

Фото: Єнс Столтенберг (РБК-Україна)

Найкращий крок - продовження реформ у секторі безпеки й оборони

Найкращим кроком у наближенні України до членства в НАТО є продовження реформ у секторі безпеки й оборони, а також - зміцнення безпекових інституцій. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на прес-конференції у Брюсселі, повідомляє "Укрінформу".

Він зазначив, що зусилля в Україні мають бути зосереджені навколо того, про що Україна заявила сама: проведення реформ, модернізація, прагнення досягти стандартів НАТО.

"Це є добре для України, адже зміцнить ваші оборонні та безпекові спроможності та інституції. Це є найкращім шляхом для України, щоб просуватися до членства в НАТО", - заявив Столтенберг.

Він также підтвердив, що в рамках зустрічі міністрів оборони НАТО, яка відбудеться 12-13 лютого року в Брюсселі, союзники матимуть можливість спілкування з міністром оборони України, щоб обговорити важливість продовження динамічного процесу реформ та висловити рішучу політичну і практичну допомогу Альянсу Україні, зокрема, у її зусиллях із пошуку мирного рішення для конфлікту на Донбасі.

Нагадаємо, Кабінет міністрів схвалив оновлену Річну національну програму Україна-НАТО.

За словами прем'єр-міністра Олексія Гончарука, документ розробили за міжнародною методикою Results-Based Management (управління, орієнтоване на результат), яка використовується при підготовці стратегічних документів у країнах-учасницях НАТО, Світовому банку та ООН.

Раніше МЗС України назвав ключові кроки для отримання Плану щодо членства в НАТО. Зокрема, заступник міністра закордонних справ Єгор Божок заявив, що необхідно розділити посади головнокомандувача ЗСУ і начальника Генштабу. Крім того, Україні необхідно завершити посилення парламентського контролю над сектором оборони, безпеки і розвідки.