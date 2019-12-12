Фото: підписання документу у Брюселі (rnbo.gov.ua)

Дорожня карта стосується оборонно-технічного співробітництва

Україна підписала оновлену редакцію дорожньої карти Україна-НАТО з оборонно-технічного співробітництва. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Ради національної безпеки і оборони України (РНБО).

Зазначається, що документ було підписано у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі на 28-му засіданні Спільної робочої групи Україна-НАТО з оборонно-технічного співробітництва (СРГО).

"Під час заходу учасники розглянули результати співпраці з НАТО у 2019 році у сфері озброєнь і реформування національного оборонно-промислового комплексу та визначили пріоритетні завдання на 2020 рік. За підсумками засідання Сторони підписали оновлену редакцію Дорожньої карти Україна-НАТО з оборонно-технічного співробітництва", - йдеться в повідомленні.

Сторони також розглянули практичні аспекти співробітництва у рамках програм і проектів Агенції НАТО з підтримки та постачання, Агенції НАТО зі зв'язку та інформації, а також груп Конференції національних директорів з озброєння.

Раніше міністр оборони України Андрій Загороднюк назвав перехід української армії на стандарти НАТО і військову освіту головними пріоритетами нового формату співпраці з Альянсом.

РБК-Україна писало, що Україна для одержання Плану дій щодо членства в НАТО має виконати ряд умов, у тому числі в оборонній сфері.