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Зеленський дорікнув НАТО за відсутність термінів наступних кроків для вступу України

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Київ, Понеділок 14 червня 2021 22:08
Зеленський дорікнув НАТО за відсутність термінів наступних кроків для вступу України Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент України Володимир Зеленський дорікнув лідерів НАТО у відсутності конкретних термінів наступних кроків щодо вступу країни до Альянсу. Глава держави подякував керівництву блоку за те, що вони підтвердили рішення від 2008 року.

Про це повідомив Офіс президента України.

"Разом з тим у рішенні нинішнього саміту відсутні конкретні часові рамки наступних кроків у нашому зближенні з НАТО, на які ми сподівалися", - зазначив Зеленський.

У той же час глава держави подякував лідерам НАТО за підтвердження рішення Будапештського саміту Альянсу в 2008 році.

Нагадаємо, 14 червня в Брюсселі пройшов саміт НАТО. Лідери країн-учасниць Альянсу підтвердили, що Україна стане членом НАТО після виконання ПДЧ. Водночас НАТО закликало Україну до впровадження реформ.

Відзначимо, недавно президент Росії Володимир Путін назвав вступ України в НАТО "червоною лінією" для Кремля. Він пояснив, що тоді ракети до Москви будуть долітати швидше, ніж зараз.

Додамо, за результатами саміту лідери держав НАТО опублікували фінальне комюніке. З його головними тезами ви можете ознайомитися на РБК-Україна.

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