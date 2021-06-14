Зеленський дорікнув НАТО за відсутність термінів наступних кроків для вступу України

Президент України Володимир Зеленський дорікнув лідерів НАТО у відсутності конкретних термінів наступних кроків щодо вступу країни до Альянсу. Глава держави подякував керівництву блоку за те, що вони підтвердили рішення від 2008 року.

"Разом з тим у рішенні нинішнього саміту відсутні конкретні часові рамки наступних кроків у нашому зближенні з НАТО, на які ми сподівалися", - зазначив Зеленський.

У той же час глава держави подякував лідерам НАТО за підтвердження рішення Будапештського саміту Альянсу в 2008 році.