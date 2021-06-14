Росія не має права голосу в питанні вступу України в НАТО, - Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг висловився щодо позиції Росії з приводу євроатлантичної інтеграції України . Столтенберг заявив, що Росія не має права голосу з цього питання.

Про це йшлося на брифінгу Столтенберга після саміту НАТО.

"Кожна країна має право вибору шляху. Сигнал такий: Україна і 30 країн НАТО приймають рішення, коли Україна стане членом НАТО. Росія не має тут права голосу", - заявив генсек Альянсу.

Нагадаємо, нещодавно президент Росії Володимир Путін назвав вступ України в НАТО "червоною лінією" для Кремля. Він пояснив, що тоді ракети до Москви будуть долітати швидше, ніж зараз.

Водночас на сьогоднішньому саміті лідери держав Альянсу підтвердили, що Україна стане членом НАТО після виконання ПДЧ. Водночас НАТО закликало Україну до впровадження реформ.

Додамо, за результатами саміту лідери держав НАТО опублікували фінальне комюніке. З його головними тезами ви можете ознайомитися на РБК-Україна.