Арестович про стягування російських військ: у РФ один вихід - лякати весь світ війною
Росія стягує війська до українського кордону, але повномасштабний конфлікт малоймовірний. Москва сама загнала себе в глухий кут і мусить лякати весь світ новою війною в Європі.
Таку думку в коментарі РБК-Україна висловив радник з інформаційної політики української делегації в ТКГ Олексій Арестович.
За його словами, Росія діє стандартним шляхом, оскільки загнала себе в міжнародну політичну ізоляцію.
"Вони, звичайно, це бачать і розуміють, що політика тиску на Україну, на колективний Захід, загравання з Китаєм і Іраном впираються в рішучість Заходу протиставити цьому серйозні аргументи, включаючи військову силу. Тому росіяни бісяться, розуміють, що найшла коса на камінь... Природно вони виходять на грізну риторику, намагаються зобразити військове загострення. Але ми до цього всього звикли", - зазначив Арестович.
Він підкреслив, що вихід у Росії один - лякати весь світ новою європейською війною.
"Щоб Захід злякався і пішов з ними на переговори, обговорював їх "Північний потік" та інше. Лякають розчленуванням України і всім іншим, щоб усі здригнулися, побоялися і поступилися. Я не вірю в повномасштабний конфлікт. Росіяни, за яких би ірраціональних причин вони не діяли, розраховують то вони раціонально. Вони розуміють, що це закінчиться катастрофою для Російської Федерації, як такої, для російських Збройних сил", - додав Арестович.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія під виглядом навчань стягує війська до українського кордону, а сьогодні розслідувачі з групи Conflict Intelligence Team оприлюднили фото польового табору з танками та іншою бойовою технікою у Воронезькій області, від якого до України близько 170 км.
А російський парламентер в нормандському форматі Дмитро Козак заявив, що Росія готова відкрито ввести війська на Донбасі, якщо буде "загроза мирному населенню". Він також зазначив, що початок бойових дій на Донбасі стане початком кінця України.