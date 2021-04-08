Арестович про стягування російських військ: у РФ один вихід - лякати весь світ війною

Росія стягує війська до українського кордону , але повномасштабний конфлікт малоймовірний. Москва сама загнала себе в глухий кут і мусить лякати весь світ новою війною в Європі.

За його словами, Росія діє стандартним шляхом, оскільки загнала себе в міжнародну політичну ізоляцію.

"Вони, звичайно, це бачать і розуміють, що політика тиску на Україну, на колективний Захід, загравання з Китаєм і Іраном впираються в рішучість Заходу протиставити цьому серйозні аргументи, включаючи військову силу. Тому росіяни бісяться, розуміють, що найшла коса на камінь... Природно вони виходять на грізну риторику, намагаються зобразити військове загострення. Але ми до цього всього звикли", - зазначив Арестович.

Він підкреслив, що вихід у Росії один - лякати весь світ новою європейською війною.

"Щоб Захід злякався і пішов з ними на переговори, обговорював їх "Північний потік" та інше. Лякають розчленуванням України і всім іншим, щоб усі здригнулися, побоялися і поступилися. Я не вірю в повномасштабний конфлікт. Росіяни, за яких би ірраціональних причин вони не діяли, розраховують то вони раціонально. Вони розуміють, що це закінчиться катастрофою для Російської Федерації, як такої, для російських Збройних сил", - додав Арестович.