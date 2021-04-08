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Посол Німеччини закликав ізолювати Росію у разі розширення агресії проти України

Новость на русском → Берлін, Четвер 08 квітня 2021 19:05
Посол Німеччини закликав ізолювати Росію у разі розширення агресії проти України Фото: Андрій Мельник (germany.mfa.gov.ua)
Автор: Лера Полищук

Посол України Андрій Мельник закликав Німеччину ізолювати Російську Федерацію, якщо вона наважиться розширити свою агресію в Україні. Зокрема, він попросив ввести нові посилені санкції і повністю розірвати економічні відносини з Росією.

Про це він заявив в інтерв'ю німецькій медіагрупі Redaktionsnetzwerk Deutschland.

"Україна очікує, що уряд Німеччини "нарешті виконає обіцянку, дану на саміті НАТО в Бухаресті у 2008 році, і прийме Україну в альянс як можна швидше", - заявив він.

Також посол закликав владу ФРН "відкласти відмовки" і допомогти Україні зміцнити свою обороноздатність, а також модернізувати збройні сили країни.

Дипломат підкреслив, що Київ чекає якнайшвидшого вступу країни в НАТО і Німеччина, яка, за його словами, є одним з чотирьох найбільших експортерів зброї у світі, має нарешті підтримати Україну в галузі обороноздатності і модернізації армії.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау домовився з Дмитром Кулебою докласти спільних зусиль для зміцнення міжнародної підтримки України у протидії російської агресії.

Крім того, на тлі агресивних дій Росії відбулася телефонна розмова Кулеби з главою МЗС Німеччини. У Берліні запевнили, що уважно стежать за діями Росії поблизу українського кордону.

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