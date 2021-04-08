Посол Німеччини закликав ізолювати Росію у разі розширення агресії проти України

Посол України Андрій Мельник закликав Німеччину ізолювати Російську Федерацію, якщо вона наважиться розширити свою агресію в Україні. Зокрема, він попросив ввести нові посилені санкції і повністю розірвати економічні відносини з Росією.

Про це він заявив в інтерв'ю німецькій медіагрупі Redaktionsnetzwerk Deutschland .

"Україна очікує, що уряд Німеччини "нарешті виконає обіцянку, дану на саміті НАТО в Бухаресті у 2008 році, і прийме Україну в альянс як можна швидше", - заявив він.

Також посол закликав владу ФРН "відкласти відмовки" і допомогти Україні зміцнити свою обороноздатність, а також модернізувати збройні сили країни.

Дипломат підкреслив, що Київ чекає якнайшвидшого вступу країни в НАТО і Німеччина, яка, за його словами, є одним з чотирьох найбільших експортерів зброї у світі, має нарешті підтримати Україну в галузі обороноздатності і модернізації армії.