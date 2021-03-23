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Україна повинна зрозуміти, коли стане членом НАТО в найближчі три роки, - Стефанишина

Автор: Ігор Литвиненко

Україна в найближчі три роки має зрозуміти, коли зможе стати членом НАТО. Зараз Київ готовий отримати План дій щодо членства в Альянсі.

Про це під час брифінгу заявила віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанишина.

Вона зазначила, що рішення про отримання Україною Плану дій про членство в НАТО найближчим часом.

"Вважаю, що за ці 3 роки ми повинні розуміти, як мінімум, коли Україна буде членом НАТО... Сьогодні НАТО формує стратегію на наступні 10 років, і я впевнена, країни Альянсу дадуть відповідь на питання, коли ж Україна буде в НАТО", - зазначила віце-прем'єр.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна хоче стати членом НАТО протягом 5-10 років.

При цьому Стефанишина повідомляла, що Київ до кінця року може отримати відповідь щодо можливості вступу в НАТО.

Також повідомлялося, що парламентська асамблея НАТО перенесла заплановану сесію в Києві. Зараз вона запланована на травень 2022 року.

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