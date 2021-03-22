Україна хоче стати членом ЄС протягом 5-10 років, - Шмигаль

Україна хоче вступити до Європейського союзу протягом найближчих 5-10 років. Але для цього треба прогрес у ключових реформах.

За його словами, вступ до Євросоюзу стане можливим, коли в боротьбі проти корупції або в правосудді будуть досягнуті європейські стандарти. Крім того, на сьогодні тривають переговори про угоду про Спільний авіаційний простір та загальні стандарти енергетичного ринку.

"Україна готова стати членом ЄС - ми до цього прагнемо якомога швидше. Багато українців віддали своє життя у війні з Росією за цю ідею ... Нашим бажанням є в проміжку від 5 до 10 років стати членом ЄС. Це звичайно залежить не тільки від нас, а від 27 інших країн", - зазначив Шмигаль.

Він також підкреслив, що ці терміни стосуються і вступу до НАТО.