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Україна скоро може отримати відповідь щодо вступу до НАТО, - Стефанішина

Новость на русском → Україна, П'ятниця 05 березня 2021 01:37
Україна скоро може отримати відповідь щодо вступу до НАТО, - Стефанішина Фото: прапор НАТО (instagram.com/nato/)
Автор: Даша Харченко

Україна найближчим часом може отримати відповідь на питання щодо вступу до НАТО. Це може статись до кінця року.

Про це сказала віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина в ефірі шоу "Право на владу".

За її словами, як швидко Україна зможе стати членом НАТО залежить від того, коли Україна отримає план дій щодо членства.

"Я думаю, що дуже скоро ми зможемо почути відповідь на це питання. В межах цього року. Ми сьогодні говоримо про отримання плану дій щодо членства. Щойно Україна отримає план дій щодо членства, від нас буде залежати, коли ми будемо в НАТО", - сказала Стефанішина.

Вона висловила сподівання, що Україні вдасться швидше вступити в НАТО, ніж Північній Македонії.

"Наше членство буде за десять плюс-мінус два роки", - зазначив ексміністр закордонних справ Павло Клімкін.

24 лютого президент Володимир Зеленський видав указ, яким затвердив положення про річні національні програми під егідою комісії Україна-НАТО. Глава держави також дав низку доручень Кабінету міністрів України.

Раніше повідомлялось, що Оксана Маркарова, яка призначена послом у Вашингтоні, вважає залученість України до системи колективної безпеки та вступ до НАТО одним з пріоритетних завдань. Виконання плану можливе за підтримки Сполучених Штатів.

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