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Украина должна понять, когда станет членом НАТО в ближайшие три года, - Стефанишина

Автор: Игорь Литвиненко

Украина в ближайшие три года должна понять, когда сможет стать членом НАТО. Сейчас Киев готов получить План действий относительно членства в Альянсе.

Об этом во время брифинга заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

Она отметила, что решение о получении Украиной Плана действий о членстве в НАТО в ближайшее время.

"Считаю, что за эти 3 года мы должны понимать, как минимум, когда Украина будет членом НАТО... Сегодня НАТО формирует стратегию на следующие 10 лет, и я уверена, страны Альянса дадут ответ на вопрос, когда же Украина будет в НАТО", - отметила вице-премьер.

Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина хочет стать членом НАТО в течение 5-10 лет.

При этом Стефанишина сообщала, что Киев до конца года может получить ответ по поводу возможности вступления в НАТО.

Также сообщалось, что парламентская ассамблея НАТО перенесла запланированную сессию в Киеве. Сейчас она запланирована на май 2022 года.

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