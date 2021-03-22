Парламентська асамблея НАТО перенесла заплановану сесію в Києві. Очікується, що вона пройде в травні 2022 року.

Сьогодні він зустрівся з заступником генсека НАТО Мірчі Джоанк в штаб-квартирі Альянсу. Разумков подякував за надання статусу партнера НАТО з розширеними можливостями, а також зазначив, що наступним логічним кроком було б отримання Україною плану дій щодо членства в НАТО.

"Для Верховної ради посилення співпраці з НАТО є пріоритетним завданням. На жаль, через пандемію коронавірусу довелося відкласти проведення в Києві сесії Парламентської асамблеї НАТО. Але ми вдячні партнерам, що за пропозицією України погодили її проведення у травні 2022 року", - зазначив Разумков.